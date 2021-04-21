Британский медик назвал главную опасность ежедневного душа

Лондон, 21 апреля. Ежедневные визиты в душ могут навредить здоровью человека. О том, чем опасен этот ритуал, рассказал британский врач Крис Стил.

Полезные бактерии, которые поддерживают здоровье человека, присутствуют на коже, напомнил эксперт. По словам Стила, ежедневный душ способен ликвидировать их. Здоровая кожа поддерживает масляный слой и баланс полезных бактерий.

Вода удаляет микроорганизмы, если человек принимает горячий душ слишком часто. По словам медика, эта привычка может вызывать ряд осложнений, из-за чего кожа может становиться сухой, у человека появляется зуд и раздражение. Вдобавок этому, аллергенам и бактериям становится проще проникать сквозь кожные ткани в организм. Как уточнил Стил, полезные бактерии также могут умирать от антибактериального мыла.

Старческая деменция — синдром, возникающий при поражении головного мозга, считают британские медики. Как сообщалось ранее, он может возникнуть с большей вероятностью у людей, страдающих от недосыпа.