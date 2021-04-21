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Похудевший на 41 килограмм студент поделился секретом успеха
pexels.com
Общество

Похудевший на 41 килограмм студент поделился секретом успеха

Дели, 21 апреля. Секретом похудения в короткие сроки поделился весивший 109 килограмм 20-летний студент из Индии. Об этом пишет издание Times of India.

Однажды индиец решил взять себя в руки и сменить образ жизни. Он записался в спортзал. Однако положительного результата не наблюдалось из-за того, что Фукран питался фастфудом. Быстрому похудению за пол года поспособствовало правильное питание.

Утром мужчина выпивает стакан теплой воды с ложкой яблочного уксуса. Завтрак состоит из четырех яичных белков, 30 грамм измельченного овса с 200 миллилитрами молока. На обед студент ест белковую пищу, а ужина у него нет. Мужчина считает, что гораздо полезнее питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Также Фукран посещает спортзал, тренировка длится 80 минут. Половина — кардио, половина — силовая. Перед занятием он выпивает чашку черного кофе и съедает несколько кусочков арбуза, пишет Times of India.

Недавно диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал об эффективном способе сжигания жира. Для этого нужно следить за уровнем инсулина, утверждает он.

диета тренировка похудение
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