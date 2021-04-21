Похудевший на 41 килограмм студент поделился секретом успеха

Дели, 21 апреля. Секретом похудения в короткие сроки поделился весивший 109 килограмм 20-летний студент из Индии. Об этом пишет издание Times of India.

Однажды индиец решил взять себя в руки и сменить образ жизни. Он записался в спортзал. Однако положительного результата не наблюдалось из-за того, что Фукран питался фастфудом. Быстрому похудению за пол года поспособствовало правильное питание.

Утром мужчина выпивает стакан теплой воды с ложкой яблочного уксуса. Завтрак состоит из четырех яичных белков, 30 грамм измельченного овса с 200 миллилитрами молока. На обед студент ест белковую пищу, а ужина у него нет. Мужчина считает, что гораздо полезнее питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Также Фукран посещает спортзал, тренировка длится 80 минут. Половина — кардио, половина — силовая. Перед занятием он выпивает чашку черного кофе и съедает несколько кусочков арбуза, пишет Times of India.

Недавно диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал об эффективном способе сжигания жира. Для этого нужно следить за уровнем инсулина, утверждает он.