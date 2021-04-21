Вашингтон, 21 апреля. Специалисты Счетной палаты США признали снижение уровня боеготовности американских ВС из-за участия в ряде региональных конфликтов на протяжении последних 20 лет.

Авторы отчета надзорного ведомства проанализировали готовность ВС США к ведению боевых действий в период с 2017 по 2019 год. Исходя из текста документа, США больше не обладают неоспоримым военным преимуществом перед потенциальными противниками. Более того, стремление Вашингтона удержать мировое лидерство вскрыло серьезную уязвимость Вашингтона перед РФ.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — пишут авторы документа.

Таким образом американцы признали превосходство армии России над ВС США. При этом США сами себе оказывают «медвежью услугу» в военной сфере. Так, например, недавно они организовали полноценную пиар-кампанию для российского оружия на международном рынке вооружений путем заявлений о растущей военной мощи Москвы, хотя изначально планировалось собрать экспортные планы России как конкурента.