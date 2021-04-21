Подростки из Ленобласти опубликовали обнаженные фотографии 12-летней девочки

Санкт-Петербург, 21 апреля. Школьники из поселка Янино выложили в соцсеть обнаженные фотографии 12-летней девочки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские узнали о произошедшем от 17-летнего юноши. Парень рассказал им, что ученики восьмого класса выложили в социальные сети фотографии его 12-летней знакомой. Девочка была на кадрах в нижнем белье. Следователи организовали проверку.

Другой случай произошел в США, там американка начала продавать свои интимные фотографии, чтобы спасти семью от долгов. Женщина воспитывала двухлетнюю дочь и задолжала кредиторам более 30 тыс. долларов.