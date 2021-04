«На этом нельзя останавливаться»: Байден прокомментировал приговор убийце Флойда

Вашингтон, 21 апреля. Президент США Джо Байден поддержал обвинительный приговор суда Миннеаполиса в отношении экс-полицейского Дерека Шовина. Американский лидер назвал решение «большим шагом к справедливости».

«Сегодня присяжные признали бывшего офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве. Вердикт — это шаг вперед. И хотя ничто не может вернуть Флойда, это может стать гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке», — написал он у себя Twitter.

Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd.



The verdict is a step forward.



And while nothing can ever bring George Floyd back, this can be a giant step forward on the march towards justice in America. — President Biden (@POTUS) April 20, 2021

Президент отметил, что вердикт присяжных должен ускорить принятие полицейской реформы имени Флойда.

«Никто не должен быть выше закона — сегодняшний вердикт передает это сообщение, но этого недостаточно. На этом нельзя останавливаться. Чтобы добиться реальных изменений и реформ, мы должны делать больше», — заключил Байден.

No one should be above the law.



Today’s verdict sends that message, but it is not enough. We can’t stop here.



In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this ever occur. — President Biden (@POTUS) April 20, 2021

«Правильное решение»

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также поддержали обвинительный приговор присяжных.

«Присяжные приняли правильное решение, осудив Шовина. Эта трагическая смерть показала нам, что мы должны более тщательно подходить к вербовке и обучению правоохранительных органов. Наша неспособность сделать это продолжает мучать Америку», — написал Клинтон у себя на странице в Twitter.

The jury made the right decision in convicting Derek Chauvin for murdering George Floyd. My full statement: pic.twitter.com/Pt2aV8g4cT — Bill Clinton (@BillClinton) April 20, 2021

Хиллари Клинтон заявила, что семья Флойда «заслужила, чтобы убийцу привлекли к ответственности».

«Сегодня они это получили. Всегда и во веки веков жизнь черных людей имеет значение», — написала она в Twitter.

George Floyd's family and community deserved for his killer to be held accountable.



Today, they got that accountability.



Always and forever, Black lives matter. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 20, 2021

Приговор Шовину

Суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Джорджу Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы, конечный вердикт огласят через два месяца.

Флойд скончался после того, как полицейский применил против него удушающий прием с использованием колена.

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США. Данный случай стал поводом для массовых протестов Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.