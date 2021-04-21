Завод «Синтез-Каучук» горит в Стерлитамаке

Стерлитамак, 21 апреля. Серьезный пожар произошел на территории завода «Синтез-Каучук». Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Возгорание произошло во время ремонта металлоконструкций на градирне №2 водоблока С-7. Огонь охватил пластиковый ороситель, объяснил представитель предприятия. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети, на них видно, как в небо поднимается пламя и густой черный дым.

В результате инцидента никто не пострадал, ликвидация пожара была объявлена спустя 20 минут после начала тушения. Специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к ЧП. Завод продолжает работу в штатном режиме.

В Волгограде загорелся один из цехов завода по производству дроби. Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров, никто из сотрудников и спасателей не пострадал, сообщало URA.RU.