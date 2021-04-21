Рогозин объяснил решение России строить орбитальную станцию самостоятельно

Москва, 21 апреля. Россия самостоятельно будет строить новую орбитальную станцию, потому что только так сделать работу можно хорошо, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации отметил, что в будущем при эксплуатации станции Россия может сотрудничать с другими государствами, но ее дизайн должен быть российским.

«Хотите сделать хорошо, делайте сами», — заявил он.

Ранее Рогозин говорил, что запуск первого сегмента станции запланирован на 2025 год. Специалисты переработают научно-энергетический модуль, который предназначался для Международной космической станции (МКС). Он также отмечал, что Роскосмос готов приступить к реализации проекта уже сегодня, но ожидает окончательного поручения от российского лидера Владимира Путина.