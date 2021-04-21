Крыша ветхой многоэтажки загорелась в Архангельске

Архангельск, 21 апреля. Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме на улице Гагарина. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб зафиксировали возгорание в чердачном помещении.

Все жильцы самостоятельно эвакуировались и уже находились на улице, взяв с собой необходимые вещи и домашних животных. Для временного размещения людей был предоставлен автобус.

Огонь быстро распространился по деревянной обрешетке под кровлей здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На тушении задействовали 25 пожарных и спасателей, а также восемь единиц спецтехники. Квартиры остались целы, но повреждена крыша на площади 225 «квадратов».

Еще один жилой дом загорелся в Балашихе, сообщал сайт 360tv.ru. Спасатели эвакуировали 15 человек, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.