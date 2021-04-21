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Звезда «Интернов» Кристина Асмус устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения
Prt Scr instagram.com  /  @asmuskristina
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Кристина Асмус устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения

Москва, 21 апреля. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус отпраздновала день рождения, устроив шикарную вечеринку. Актриса с размахом отметила 33-летие.

Артистка стала на год старше 14 апреля, но роскошное мероприятие в честь этой даты она устроила лишь через несколько дней. Кадрами, снятыми на вечеринке, Асмус поделилась в Instagram Stories. Знаменитость позвала на праздник многих звездных гостей, например, юмориста Михаила Галустяна с женой, актера Александра Петрова, артистку Наталью Рудову и певицу Юлию Паршуту.

В начале вечера именинница предстала перед гостями в шикарном сверкающем красном платье с открытой спиной и юбкой в пол. Асмус отплясывала вместе с друзьями и коллегами в вечернем наряде.

Prt Scr instagram.com  / @asmuskristina

Ближе к концу вечера актриса переоделась в элегантное черное шелковое платье с тонкими бретелями и эффектным лифом. Именно в этом наряде звезда «Интернов» задувала свечи на роскошном пятиярусном торте.

«Здесь нет ни одного человека, которого бы я не хотела видеть или кого я позвала просто для красивого списка, потому что это важно сейчас. Нет, я каждого из вас очень сильно люблю», — обратилась к гостям Асмус.

Prt Scr instagram.com  / @asmuskristina

В конце мероприятия актриса сняла босоножки на каблуках из-за усталости и надела носки своей дочери. Знаменитость рассказала поклонникам, что получила на день рождения огромное количество цветов и подарков.

Асмус часто публикует фотографии в Instagram, однако они не всегда нравятся ее фанатам. Например, ее подписчиков возмутил снимок, на котором полураздетая артистка позирует в рваных джинсах.

актриса день рождения асмус
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