Лидерами по росту цен на жилье стали Омск, Сочи и Краснодар

Москва, 21 апреля. Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в крупных городах РФ с начала года выросла на 8%, до 107 тысяч рублей. Лидерами по росту цен стали Омск, Сочи и Краснодар.

В число городов с максимально подорожавшими квартирами в новостройках также вошли Брянск, Севастополь, Калининград Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Челябинск и Иркутск. В каждом из этих городов, по данным «Авито» стоимость жилья увеличилась минимум на 30% за год.

Средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках за последние 12 месяцев выросла на 17% и на 9% за квартал. В числе основных факторов подорожания недвижимости эксперты называют рост себестоимости строительства, переход застройщиков на проектное финансирование и дефицит новых объектов. Однако ключевую роль в повышении цен, по мнению специалистов, играет программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Правительство РФ намерено снижать среднюю ставку по ипотечным кредитам до 6,9% до 2030 года. Ожидается, что уменьшение ставки может стать одной из основных целей нацпроекта «Жилье и городская среда».