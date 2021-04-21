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Ургант объяснил, почему скульптуру Чужого поставили именно в Кургане
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев
Шоу-бизнес

Ургант объяснил, почему скульптуру Чужого поставили именно в Кургане

Москва, 21 апреля. Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил над установкой статуи Чужого из серии одноименных фильмов в Кургане и объяснил, почему выбрали именно этот город.

Скульптуру персонажа из популярной серии хоррор-фильмов установили в Центральном парке культуры и отдыха Кургана 15 апреля. Местные жители оценили новый объект и распространили свои фото с Чужим в социальных сетях.

Ургант, обозревающий в программе самые нашумевшие новости, не смог пройти мимо этого события и прокомментировал его. Он объяснил, почему установка статуи Чужого в Кургане оправдана. По его словам, этот город является родиной чудовищного существа.

«Мы стали забывать, что Чужие ведь до середины 1920-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда [Иосиф] Сталин сказал: «Всех Чужих из Кургана»», — пошутил ведущий.

Ptr Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Ранее в гостях у Урганта побывала российская супермодель Наталья Водянова. Знаменитость удивила шоумена, заявив, что на самом деле ее фамилия произносится с ударением на третий, а не на второй слог. При этом ошибку делают именно на родине звезды, тогда как за границей ее фамилию произносят правильно.

ургант статуя чужой
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