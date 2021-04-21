Депутат Госдумы РФ назвал уловкой предложение Зеленского о встрече с Путиным

Москва, 21 апреля. Предложение лидера Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе является пиар-ходом и уловкой.

Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, предложение украинского президента является уловкой, которая означает намерение Зеленского перевести российского лидера на один уровень с собой.

«Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе», — подчеркнул он.

Затулин добавил, что украинская сторона не желает вступать в прямой контакт с ЛДНР. Также депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями республик. Затулин не исключил возможность встречи президентов России и Украины.

«Что касается встречи между Зеленским и руководством ЛНР и ДНР – такая встреча была бы полезной «, — подчеркнул депутат.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Ранее президент Украины в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». По его словам, Запад готов поддержать Киев финансово и ввести против Москвы более жесткие санкции.