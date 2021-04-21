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В NI рассказали о преимуществах российских АПЛ проекта 971 "Щука-Б"
wikipedia.org  /  PD
Армия

В NI рассказали о преимуществах российских АПЛ проекта 971 "Щука-Б"

Вашингтон, 21 апреля. Главное преимущество АПЛ проекта 971 "Щука-Б" заключается в малошумности, благодаря чему в НАТО до сих пор боятся этих подлодок.

Советские подводные лодки по многим параметрам превосходили американские, но имели один серьезный недостаток — они были слишком шумными. ВМС США были уверены в своей относительной неуязвимости, пока в СССР не появились многоцелевые подводные лодки проекта 971 «Щука-Б». Об особенностях проекта американский эксперт Себастьян Роблин рассказал на страницах The National Interest в статье, эксклюзивные перевод которой приводит Федеральное агентство новостей.

Подлодка построена так, чтобы максимально снизить шум при движении. Этому способствует и гидродинамически идеальный профиль корпуса, и двухкаскадная система амортизации всех агрегатов субмарины. По словам Роблина, «Щука-Б» оказалась такой же малошумной, что и американские АПЛ класса «Лос-Анджелес». С учетом того, что советская подлодка была способна погружаться на 200 метров глубже «Лос-Анджелеса», американские подводники перестали чувствовать себя в безопасности.

ВМФ РФ продолжает использовать подводные лодки этого проекта. Из десяти подлодок четыре находятся в строю, а шесть проходят глубокую модернизацию. Очевидно, что эти «Щуки-Б» продолжат нести свою службу в составе ВМФ РФ, а потому Себастьян Роблин призвал не списывать их со счетов и даже в заголовке своей статьи поставил вопрос, почему нужно бояться российских АПЛ проекта 971 «Щука-Б». Он выразил уверенность в том, что эти подлодки будут по-прежнему оставаться головной болью противолодочных сил НАТО.

На смену «Щукам» должны прийти АПЛ проекта 885М «Ясень-М», которые доставят натовским военным еще больше проблем. В СМИ сообщили, что во время государственных испытаний АПЛ этого проекта «Казань» продемонстрировала способность вести залповый огонь ракетами «Калибр» и «Оникс». «Калибры» поразили наземные цели, а «Ониксы» уничтожили морскую мишень. Первая подлодка этого проекта «Северодвинск» была принята в состав Северного флота ВМФ РФ в 2014 году.

апл the national interest щука-б
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