Силовики ищут маньяка, изнасиловавшего школьницу в Центральном парке Мытищ

Мытищи, 21 апреля. Несовершеннолетнюю девочку изнасиловал мужчина в Центральном парке Мытищ. Как стало известно ФАН, ученица в ночное время шла домой после звонка матери.

В дежурную часть полиции 19 апреля поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что ее 16-летнюю дочь 17 апреля изнасиловал неизвестный мужчина.

По данному факту следователи СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Правоохранители выяснили, что насильственный половой акт был совершен в ночное время на территории Центрального парка культуры и отдыха.

«Девочка отличается не очень хорошим поведением, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она воспитывается без отца, а родительница, которая трудится дизайнером в Москве, порою не может справиться с дочерью».

В ту ночь потерпевшая распивала спиртные напитки в компании малознакомых мужчин. После полуночи мать позвонила школьнице и потребовала, чтобы та как можно быстрее шла домой.

«Девочка сама побоялась идти по темным аллеям парка. Ее вызвался проводить молодой человек, которого она практически до этого момента не знала. Пара двинулась к дому пострадавшей. Кавалер девочки через несколько сотен метров затащил ее в лесной массив и изнасиловал. Он также заставил ее заниматься с ним половыми извращениями», — дополнил источник.

После того как молодой человек сделал черное дело, школьница вернулась домой. О случившемся маме она рассказала не сразу — решилась на тяжелый диалог с родительницей лишь через два дня.

«У силовиков есть информация о подозреваемом. Он житель другого региона. Ранее судим за подобное преступление. Он также подозревается у себя на родине в изнасиловании», — резюмировал источник.

Скорее всего сыщики вот-вот задержат негодяя. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.