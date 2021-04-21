Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Спасатели нашли тела троих пропавших рыбаков под Волгоградом
11:48
Происшествия
Труп второй пропавшей нижегородской школьницы нашли в озере
11:47
Общество
Большое интервью Татьяны Устиновой: Русский детектив превосходит западную скукотищу
11:47
Политика
Лукашенко передал через депутата Шевченко важную информацию для Зеленского
11:47
Общество
Незаконная акция в поддержку Навального провалилась в Петропавловске-Камчатском
11:47
Общество
Вахтанг Кикабидзе рассказал о трудном финансовом положении
11:43
Общество
Организаторы Тотального диктанта перечислили самые распространенные ошибки россиян
11:42
Общество
В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу
11:41
Политика
Косачев дал Украине совет по возрождению национального единства
11:40
Общество
Несколько человек отказались от поста главы Дагестана в 2017 году
11:39
Политика
Украинские СМИ не верят, что Китай вернет контроль над «Мотор Сич»
11:39
Шоу-бизнес
Поэт-песенник Илья Резник высказался об использовании фонограммы на шоу «Маска»
11:38
Общество
Не макияжем единым: лучшие лосьоны для ухода за кожей лица в 2021 году
11:38
Общество
Турецкие мужчины объяснили, почему предпочитают жениться на русских женщинах
11:37
Экономика
Segezha Group намерена привлечь не менее 30 млрд рублей в ходе IPO
11:35
Политика
Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
11:35
Армия
Аналитики из США раскрыли цель нахождения ВС РФ на границе с Украиной
11:34
Происшествия
Петербурженка поставила фингал 10-летней дочери
11:33
Весь мир
«На этом нельзя останавливаться»: Байден прокомментировал приговор убийце Флойда
11:32
Политика
На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера
Все новости
7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня
freepik.com  /  Designed by Freepik
Общество

7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 11:26

Если к концу рабочего дня у вас вообще не остается сил, то, вероятно, вы что-то делаете не так. И поражаетесь тому, как некоторые демонстрируют, казалось бы, бесконечную энергию. На деле эффективно расходовать свой запас бодрости и стать одним из таких людей не сложно, а ФАН рассказывает, как именно это сделать.

Занимайтесь тем, что нравится

Очевидно, что всю вашу бодрость и воодушевление заберет работа, которой вы занимаетесь через силу. Мы понимаем, что с любимым делом везет не всем, но вот что можно сделать: сфокусируйтесь на том, что полезного вам и окружающим дает ваша работа. Определитесь, какие цели достигаются и что хорошего за день произошло на работе. Эта несложная практика действительно поможет ощущать себя бодрее и счастливее и переутомляться куда меньше.

Открывайте окна

Оказывается, температура помещения влияет на работоспособность человека, и если она достигает отметки в 28°C и выше, мы больше устаем и раздражаемся. Проветривая рабочее помещение, мы его охлаждаем, а заодно понижаем концентрацию углекислого газа, который тоже влияет на переутомление. А для офисов, где нет окон, специалисты советуют расставить растения: они поглощают углекислый газ из окружающей среды.

7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня
pixabay.com  / 

Избегайте кофе и сахара

Кофе и сладкий батончик — слишком распространенный перекус среди тех, кто работает в авральном режиме. Такой прием пищи делает только хуже: кофеин дурно влияет на сон, а значит, ваш следующий день не будет особенно бодрым. Сахар, в свою очередь, резко поднимает уровень глюкозы в крови, отчего на короткий период мы становимся активнее. Жаль, но спад происходит так же резко и стремительно, и мы становимся более вялыми, чем были. Вместо этого эксперты советуют есть пищу с более низким гликемическим индексом (зерновые, фрукты, бобовые) и в принципе поддерживать сбалансированный режим питания. Люди, которые питаются сбалансированно, в среднем в 10 раз более энергичны, тем те, кто игнорируют полезные продукты в рационе.

Пейте воду

Все мы в курсе, как важно поддерживать водный баланс в организме. Но если ваша работа связана с телефонными звонками, то риск дегидратации и следующей за ней усталости куда выше. Дело в том, что когда мы разговариваем, то влага со слизистых оболочек полости рта испаряется. Вследствие этого кровь сгущается и в меньшей степени способна переносить кислород. Поэтому привычка пить чистую воду в течение дня с пользой отразится на самочувствии и бодрости духа.

Следите за экраном компьютера

Работа по восемь и более часов за компьютером — прямой путь к уставшим глазам, да и всему организму в целом. Многие это игнорируют, но важно, чтобы монитор располагался на расстоянии от 33 до 59 см от лица, а центр экрана был примерно на одном уровне с глазами. Хорошей привычкой станет и очищение экрана от осевшей пыли, которая может искажать изображение, тем самым повышая нагрузку на наш чувствительный орган.

7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня
pixabay.com/PD  / 

Проводите ревизию в конце дня

Действительно работающая уловка, помогающая уйти с работы удовлетворенным. Мысли о незавершенных делах незаметно отнимают энергию, поэтому возьмите за правило завершать трудовой день ревизией сделанного. А заодно спланируйте задачи на следующий день, к которому вы успеете набраться сил.

Качественно отдыхайте

Конечно, самый очевидный путь к продуктивному дню — полноценный, качественный сон накануне. Не игнорируйте базовые правила хорошего отдыха: удобное спальное место, отсутствие света, отказ от гаджетов хотя бы за час до сна. И постарайтесь отладить режим сна, тогда и энергия польется через край, и организм будет работать как часы.

Ранее ФАН писал, чем опасен перфекционизм и почему порой нужно снизить требования к себе. 

здоровье психология карьера саморазвитие
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 185805 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 97751 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 86239 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 58839 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 53584 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / 7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня
Рейтинг@Mail.ru