7 способов сохранить энергию в течение рабочего дня

Если к концу рабочего дня у вас вообще не остается сил, то, вероятно, вы что-то делаете не так. И поражаетесь тому, как некоторые демонстрируют, казалось бы, бесконечную энергию. На деле эффективно расходовать свой запас бодрости и стать одним из таких людей не сложно, а ФАН рассказывает, как именно это сделать.

Занимайтесь тем, что нравится

Очевидно, что всю вашу бодрость и воодушевление заберет работа, которой вы занимаетесь через силу. Мы понимаем, что с любимым делом везет не всем, но вот что можно сделать: сфокусируйтесь на том, что полезного вам и окружающим дает ваша работа. Определитесь, какие цели достигаются и что хорошего за день произошло на работе. Эта несложная практика действительно поможет ощущать себя бодрее и счастливее и переутомляться куда меньше.

Открывайте окна

Оказывается, температура помещения влияет на работоспособность человека, и если она достигает отметки в 28°C и выше, мы больше устаем и раздражаемся. Проветривая рабочее помещение, мы его охлаждаем, а заодно понижаем концентрацию углекислого газа, который тоже влияет на переутомление. А для офисов, где нет окон, специалисты советуют расставить растения: они поглощают углекислый газ из окружающей среды.

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Избегайте кофе и сахара

Кофе и сладкий батончик — слишком распространенный перекус среди тех, кто работает в авральном режиме. Такой прием пищи делает только хуже: кофеин дурно влияет на сон, а значит, ваш следующий день не будет особенно бодрым. Сахар, в свою очередь, резко поднимает уровень глюкозы в крови, отчего на короткий период мы становимся активнее. Жаль, но спад происходит так же резко и стремительно, и мы становимся более вялыми, чем были. Вместо этого эксперты советуют есть пищу с более низким гликемическим индексом (зерновые, фрукты, бобовые) и в принципе поддерживать сбалансированный режим питания. Люди, которые питаются сбалансированно, в среднем в 10 раз более энергичны, тем те, кто игнорируют полезные продукты в рационе.

Пейте воду

Все мы в курсе, как важно поддерживать водный баланс в организме. Но если ваша работа связана с телефонными звонками, то риск дегидратации и следующей за ней усталости куда выше. Дело в том, что когда мы разговариваем, то влага со слизистых оболочек полости рта испаряется. Вследствие этого кровь сгущается и в меньшей степени способна переносить кислород. Поэтому привычка пить чистую воду в течение дня с пользой отразится на самочувствии и бодрости духа.

Следите за экраном компьютера

Работа по восемь и более часов за компьютером — прямой путь к уставшим глазам, да и всему организму в целом. Многие это игнорируют, но важно, чтобы монитор располагался на расстоянии от 33 до 59 см от лица, а центр экрана был примерно на одном уровне с глазами. Хорошей привычкой станет и очищение экрана от осевшей пыли, которая может искажать изображение, тем самым повышая нагрузку на наш чувствительный орган.

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Проводите ревизию в конце дня

Действительно работающая уловка, помогающая уйти с работы удовлетворенным. Мысли о незавершенных делах незаметно отнимают энергию, поэтому возьмите за правило завершать трудовой день ревизией сделанного. А заодно спланируйте задачи на следующий день, к которому вы успеете набраться сил.

Качественно отдыхайте

Конечно, самый очевидный путь к продуктивному дню — полноценный, качественный сон накануне. Не игнорируйте базовые правила хорошего отдыха: удобное спальное место, отсутствие света, отказ от гаджетов хотя бы за час до сна. И постарайтесь отладить режим сна, тогда и энергия польется через край, и организм будет работать как часы.

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