Британские ученые назвали отек лица симптомом смертельного заболевания

Лондон, 21 апреля. Отек лица может предупреждать о развитии злокачественного новообразования в легких. Об этом рассказали ученые из Великобритании.

Отекание лица вызывает обструкция верхней полой вены. По ней кровь из верхней части тела поступает в сердце. Обструктивный процесс полой вены образуется, когда что-то препятствует кровотоку, в том числе опухоль. Об этом рассказали исследователи Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Заболевание является одним из наиболее распространенных и опасных видов онкологии. Кроме отека лица, о раке легких могут свидетельствовать одышка, головные боли, нарушение зрения, головокружение, отеки рук.

До этого эксперты из организации Cancer Research UK назвали десять признаков, которые помогут распознать рак легких. Среди них потеря аппетита и веса, боли в груди или плечах, кровь в мокроте.