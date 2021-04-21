МИД Польши попросил Евросоюз «делом» помочь Украине

Варшава, 21 апреля. Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Евросоюзу с просьбой помочь Украине «не словом, а делом».

В ходе выступления на видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС Рау заявил, что Евросоюз должен приготовить сценарии развития событий в случае «дальнейшей эскалации ситуации между Украиной и РФ».

«Збигнев Рау также напомнил о необходимости ЕС последовательно придерживаться политики непризнания присоединения Крыма к России», — указывается в сообщении польского МИД.

Кроме того, дипломат обеспокоен партнерством и сотрудничеством ряда стран ЕС и России. Рау также призвал членов объединения выразить «общую и принципиальную» поддержку Украине.

Ранее политолог Павел Рудяков заявил, что Украина и Россия не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений, так как этот шаг приведет к негативным последствиям для двух стран.