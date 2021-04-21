Озеро под Нижним Новгородом исследуют в поисках второй пропавшей девочки

Нижний Новгород, 21 апреля. Водолазы обследуют дно озера в Шатковском районе Нижегородской области, в котором ранее была найдена погибшая школьница.

По некоторым данным, вторая пропавшая девочка тоже может находиться в воде. Специалисты пока не обнаружили ее тело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девочки в возрасте шести и семи лет пропали в селе Кержемок, куда приехали с родителями. Дети вышли погулять из дома на улице Ленина поздно вечером, но с прогулки не вернулись. Утром тело одной из пропавших обнаружили в озере. На месте работают экстренные службы.