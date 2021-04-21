Недостаток сна может повысить риск возникновения опасной болезни

Лондон, 21 апреля. Старческая деменция — синдром, возникающий при поражении головного мозга. По мнению британских ученых, он может возникнуть с большей вероятностью у людей, страдающих от недосыпа.

Специалисты университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между временем сна человека и развитием деменции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает издание «Ридус».

Ученые утверждают, что в группу риска попадают люди, чей возраст превышает 50 лет. Результаты были получены в результате анализа данных восьми тысяч жителей Великобритании. За ними наблюдали в течение 25 лет. Участникам исследования было необходимо сообщать о времени своего сна, при этом часть британцев носила специальные мониторинговые часы.

Выяснилось, что риск развития деменции повысился на 30% у тех людей, что спали менее шести часов в сутки на регулярной основе. На это не влияли состояния психики и кардиометаболические проблемы.

Авторы научной работы намерены продолжать изучение нарушений сна. Предполагается, что в будущем это поможет в профилактике деменции и болезни Альцгеймера.

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