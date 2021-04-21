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Минфин и Минэнерго согласовали механизм сдерживания роста цен на бензин
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко
Экономика

Минфин и Минэнерго согласовали механизм сдерживания роста цен на бензин

Москва, 21 апреля. Министерства финансов и энергетики России согласовали параметры корректировки демпфера, которые позволят удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции.

Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ, внесен на рассмотрение в правительство. Решение скорректировать демпфер было принято на фоне растущих цен на автомобильное топливо.

Индикативная стоимость бензина в формуле демпфера будет снижена с 1 мая на 4000 рублей за тонну по сравнению с нынешней ставкой, а с 1 января по 31 декабря 2022 года — на 2700 рублей. Кроме того, с 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%.

«Изменение параметров демпфирующего механизма позволит существенно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, что будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции», — заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

В результате корректировки демпфера размер компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям будет увеличен. На эти цели в бюджете предусмотрено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. Однако почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения НДПИ на нефть.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее заявила, что предпринятые правительством меры позволят сдержать рост цен на бензин в пределах инфляции. Ведомство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на машинное топливо в регионах, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости, говорится в сообщении.

минфин рф бензин минэнерго рф демпфер
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