Президент Франции планирует летом посетить Украину

Париж, 21 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Украину в начале лета. Об этом сообщил французский посол в Киеве Этьен де Понсен.

Информация, что Эммануэль Макрон намерен отправиться на Украину — точная. Ее подтвердили в Елисейском дворце, сказал дипломат. Пока неизвестна дата визита, так как непонятно, как сложится эпидемиологическая ситуация.

«Президент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание посетить Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет о первом полугодии или о лете текущего года», — сказал посол.

Что касается недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, то это была запланированная встреча, отметил Этьен де Понсен.

Ранее стало известно, почему во время переговоров с главой Украины Макрон не стал затрагивать тему НАТО.