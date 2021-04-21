Чита, 21 апреля. Следственный комитет России по Забайкалью возбудил уголовное дело против главы Сретенска Сергея Тонких по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2019 году администрация Сретенска заключила контракт на ремонт дороги на 2,4 миллиона рублей. Подрядчик не до конца выполнил контракт, но глава поселения подписал акт о выполнении работ. И подрядчик получил всю сумму.

Ущерб бюджету города от невыполненной работы оценивается в 600 тысяч рублей. Также Сергей Тонких разрешил подрядчику использовать для ремонта местный песок и гравий, хотя такое разрешение может дать только министерство природных ресурсов. По предварительным данным, подрядчик использовал материалы на 300 тысяч рублей. В администрации Сретенска прошли обыски, главу поселения задержали на 48 часов.

Главу нижегородского департамента культуры задержали за превышение полномочий, сообщал ФАН. Подозреваемый поручил своему подчиненному выделить на изготовление десяти информационных стендов сумму в 1,205 млн рублей. Однако работа так и не была выполнена в срок.