Жители КНДР испытывают дефицит товаров из-за тотального карантина

Пхеньян, 21 апреля. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала причиной тотальных ограничений в КНДР, сообщило российское посольство.

В данный момент в КНДР действуют правила тотального карантина, его отмена не предполагается в ближайшее время, рассказали в МИД России. Жители страны столкнулись с недостатком ряда товаров и беспрецедентно строгими ограничительными мерами. Дипломаты других стран покидают Корейскую республику.

Всего в КНДР осталось девять послов и четыре поверенных сотрудника. В стране наблюдается дефицит лекарств и товаров первой необходимости. Российское посольство продолжает работать, хотя некоторые его сотрудники вынуждены были вернуться в РФ. По причине карантина из КНДР выехали представители гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к «трудному походу». По его словам, страна переживает тяжелый период из-за санкций США, пандемии коронавируса и стихийных бедствий.