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Котенка вытащили спасатели из канализации
Видео

Котенка вытащили спасатели из канализации

Животное провело под землей двое суток, но не пострадало.

Спасательную операцию во благо маленького котенка провели спасатели в Краснодаре. По сообщению очевидцев, неизвестный мужчина оставил возле Церкви иконы Божьей Матери коробку с тремя котятами. Двоих из них сразу же забрали домой неравнодушные, а один малыш забрался в трубу и провалился в канализационный люк.

Двое суток четвероногий просидел под землей. Жалобное мяуканье услышали прихожане, они пытались вызволить котенка самостоятельно, но ничего не вышло.

После неудачных попыток по спасению, служители монастыря обратились в соответствующую городскую службу. На место прибыли спасатели со специальным оборудованием, они установили точное местонахождение котенка, раздвинули бетонные плиты, а затем достали малыша при помощи петли. Животное не пострадало.

Пушистого питомца забрала к себе местная жительница, которая наблюдала за спасением. Теперь у малыша появился новый дом, своя лежанка, много места, а главное — любовь и дружба человека.

котенок краснодар канализация спасение
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