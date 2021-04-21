Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Спасатели нашли тела троих пропавших рыбаков под Волгоградом
11:48
Происшествия
Труп второй пропавшей нижегородской школьницы нашли в озере
11:47
Общество
Большое интервью Татьяны Устиновой: Русский детектив превосходит западную скукотищу
11:47
Политика
Лукашенко передал через депутата Шевченко важную информацию для Зеленского
11:47
Общество
Незаконная акция в поддержку Навального провалилась в Петропавловске-Камчатском
11:47
Общество
Вахтанг Кикабидзе рассказал о трудном финансовом положении
11:43
Общество
Организаторы Тотального диктанта перечислили самые распространенные ошибки россиян
11:42
Общество
В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу
11:41
Политика
Косачев дал Украине совет по возрождению национального единства
11:40
Общество
Несколько человек отказались от поста главы Дагестана в 2017 году
11:39
Политика
Украинские СМИ не верят, что Китай вернет контроль над «Мотор Сич»
11:39
Шоу-бизнес
Поэт-песенник Илья Резник высказался об использовании фонограммы на шоу «Маска»
11:38
Общество
Не макияжем единым: лучшие лосьоны для ухода за кожей лица в 2021 году
11:38
Общество
Турецкие мужчины объяснили, почему предпочитают жениться на русских женщинах
11:37
Экономика
Segezha Group намерена привлечь не менее 30 млрд рублей в ходе IPO
11:35
Политика
Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
11:35
Армия
Аналитики из США раскрыли цель нахождения ВС РФ на границе с Украиной
11:34
Происшествия
Петербурженка поставила фингал 10-летней дочери
11:33
Весь мир
«На этом нельзя останавливаться»: Байден прокомментировал приговор убийце Флойда
11:32
Политика
На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера
Все новости
В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу
pixabay.com  / 
Общество

В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу

В Невском районном суде Санкт-Петербурга слушается уголовное дело, фигуранта которого можно смело назвать самым глупым фальшивомонетчиком в городе. На скамье подсудимых молодая женщина, Валерия Фролова, которая обвиняется в использовании поддельных пятитысячных купюр. На заседании присутствовал корреспондент ФАН.

В Невском суде Петербурга судят самую глупую фальшивомонетчицу в городе
Федеральное агентство новостей  / Игорь Петрашевич

Валерии Ф. — 31 год, родилась во Всеволожске Ленинградской области. Была замужем, в 2015 году родился ребенок, затем последовал развод. Ребенок остался с бывшим супругом, а у Валерии от рухнувшего брака осталась только регистрация в паспорте по адресу родителей бывшего мужа. На этом этапе жизни ей и пришла в голову «умная мысль», как можно радикально улучшить свое материальное положение и изменить судьбу в лучшую сторону.

С этой целью она посетила один из сайтов даркнета в сети TOR, через который смогла приобрести «у неустановленного следствием лица» несколько поддельных пятитысячных купюр. Фальшивые деньги были достаточно высокого качества, с перфорацией и с защитной полосой. Как установила экспертиза, купюры были склеены из двух частей, каждая из которых была изготовлена «методом струйной печати».

Возможно, высокое качество фальшивок отключило у Фроловой элементарное чувство самосохранения, а, может быть, она просто не ожидала, что полиция сработает так быстро. Потому что, как следует из обвинительного заключения, 7 мая 2020 года Валерия Фролова сняла квартиру на улице Ткачей в доме №5, при этом расплатилась фальшивой купюрой с потерпевшим П.

Вместо того, чтобы разменивать фальшивки на рынках, как делают профессиональные фальшивомонетчики, подсудимая решила «бомбить» курьеров по доставке еды из Delivery Club. В тот же день, 7 мая, она сделала первый заказ, за который расплатилась с курьером фальшивкой, получив сдачу.

Еще один заказ она успела сделать 9 мая. А уже 10 мая Валерия Фролова была задержана полицией на съемной квартире на улице Ткачей по заявлению первого курьера. Она сразу во всем созналась и написала явку с повинной. Эти три эпизода и легли в основу уголовного дела. Судьба сделала крутой поворот, но не в лучшую сторону, разбогатеть тоже не удалось.

Полиция и следствие не смогли разыскать преступников, продающих фальшивые рубли в даркнете.

В настоящее время Валерия живет в одном из поселков в Вологодской области, с 25 марта 2021 года работает укладчицей на стекольном производстве. Это следует из справок, которые предоставил суду ее адвокат.

На заседание суда она приехала с гражданским мужем. Фролова признала себя виновной, добавив, что она «очень-очень раскаивается». В конце судебного заседания Валерия заявила ходатайство о переносе судебных слушаний по месту жительства — в Вологодскую область, мотивируя это тем, что приезжать на заседания в Петербург долго по времени и обойдется недешево, учитывая, что впереди еще допросы потерпевших и свидетелей.

Внезапно ее просьбу решил поддержать гражданский муж, который эмоционально обратился к судье со словами:

«Блин, ваша честь...» 

В ходатайстве было отказано на основании того, что по закону судебные разбирательства проходят там, где имело место преступление. Судье также пришлось напомнить, как следует к нему обращаться.

В Невском суде Петербурга судят самую глупую фальшивомонетчицу в городе
Федеральное агентство новостей  / Игорь Петрашевич

В разговоре с корреспондентом ФАН муж Валерии признался, что они надеются на условное наказание, учитывая, что у подсудимой в начале 2021 года родился ребенок.

По статье 186 УК РФ за перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

суд фальшивомонетчики
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 185805 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 97751 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 86239 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 58839 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 53584 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу
Рейтинг@Mail.ru