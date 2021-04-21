В Невском суде Петербурга судят очень самонадеянную фальшивомонетчицу

В Невском районном суде Санкт-Петербурга слушается уголовное дело, фигуранта которого можно смело назвать самым глупым фальшивомонетчиком в городе. На скамье подсудимых молодая женщина, Валерия Фролова, которая обвиняется в использовании поддельных пятитысячных купюр. На заседании присутствовал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Валерии Ф. — 31 год, родилась во Всеволожске Ленинградской области. Была замужем, в 2015 году родился ребенок, затем последовал развод. Ребенок остался с бывшим супругом, а у Валерии от рухнувшего брака осталась только регистрация в паспорте по адресу родителей бывшего мужа. На этом этапе жизни ей и пришла в голову «умная мысль», как можно радикально улучшить свое материальное положение и изменить судьбу в лучшую сторону.

С этой целью она посетила один из сайтов даркнета в сети TOR, через который смогла приобрести «у неустановленного следствием лица» несколько поддельных пятитысячных купюр. Фальшивые деньги были достаточно высокого качества, с перфорацией и с защитной полосой. Как установила экспертиза, купюры были склеены из двух частей, каждая из которых была изготовлена «методом струйной печати».

Возможно, высокое качество фальшивок отключило у Фроловой элементарное чувство самосохранения, а, может быть, она просто не ожидала, что полиция сработает так быстро. Потому что, как следует из обвинительного заключения, 7 мая 2020 года Валерия Фролова сняла квартиру на улице Ткачей в доме №5, при этом расплатилась фальшивой купюрой с потерпевшим П.

Вместо того, чтобы разменивать фальшивки на рынках, как делают профессиональные фальшивомонетчики, подсудимая решила «бомбить» курьеров по доставке еды из Delivery Club. В тот же день, 7 мая, она сделала первый заказ, за который расплатилась с курьером фальшивкой, получив сдачу.

Еще один заказ она успела сделать 9 мая. А уже 10 мая Валерия Фролова была задержана полицией на съемной квартире на улице Ткачей по заявлению первого курьера. Она сразу во всем созналась и написала явку с повинной. Эти три эпизода и легли в основу уголовного дела. Судьба сделала крутой поворот, но не в лучшую сторону, разбогатеть тоже не удалось.

Полиция и следствие не смогли разыскать преступников, продающих фальшивые рубли в даркнете.

В настоящее время Валерия живет в одном из поселков в Вологодской области, с 25 марта 2021 года работает укладчицей на стекольном производстве. Это следует из справок, которые предоставил суду ее адвокат.

На заседание суда она приехала с гражданским мужем. Фролова признала себя виновной, добавив, что она «очень-очень раскаивается». В конце судебного заседания Валерия заявила ходатайство о переносе судебных слушаний по месту жительства — в Вологодскую область, мотивируя это тем, что приезжать на заседания в Петербург долго по времени и обойдется недешево, учитывая, что впереди еще допросы потерпевших и свидетелей.

Внезапно ее просьбу решил поддержать гражданский муж, который эмоционально обратился к судье со словами:

«Блин, ваша честь...»

В ходатайстве было отказано на основании того, что по закону судебные разбирательства проходят там, где имело место преступление. Судье также пришлось напомнить, как следует к нему обращаться.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

В разговоре с корреспондентом ФАН муж Валерии признался, что они надеются на условное наказание, учитывая, что у подсудимой в начале 2021 года родился ребенок.

По статье 186 УК РФ за перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.