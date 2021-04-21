Вострецов объяснил, почему митинги сторонников Навального совпали с посланием Путина

Незаконные митинги в привязке к знаковым событиям призваны лишь прорекламировать политиков несистемной оппозиции. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов.

Лидер российского государства Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В текущем году президент уделил особое внимание социальной тематике, а также объявил о новых мерах поддержки населения и шагах по выходу из пандемии, которые на порядок лучше того, что западные страны могут предложить своим гражданам.

Чтобы омрачить выступление президента, Запад через подконтрольных ему политических деятелей решил устроить в России акции протеста, которые привязали к отбывающему срок Алексею Навальному. Сторонники блогера утверждали, что объявят дату митинга после того, как полмиллиона человек выступят за его проведение. Но собрать нужное количество не получилось, поэтому акции назначили всего за три дня до ежегодного послания Владимира Путина.

Кроме того, основные акции решили провести в Москве в будний день, не обращая внимание на проливной дождь. Также так называемая оппозиция решила перейти к радикализации протеста, поскольку за такое короткое время сторонникам Навального никогда не удавалось организовать необходимое количество участников. Представители несистемной оппозиции открыто призывают граждан к провокациям, совершению преступлений, столкновению с полицией, перекрытию автомобильных дорог, рассчитывая на жесткие ответные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Необходимо это, чтобы обеспечить медиакартинку «народного сопротивления» для западных СМИ.

Стоит заметить, что выйти на улицы граждан России призывают люди, которые находятся за границей — Иван Жданов, Леонид Волков, Владимир Милов, Георгий Албуров, Мария Певчих, Руслан Шаведдинов. Их цель предельно ясна — создать необходимую картинку, чтобы получить очередные дотации от иностранных государств. Они привыкли жить на широкую ногу и теперь боятся потерять западное финансирование. Чтобы выполнить задание Запада, заработать денег и попытаться омрачить выступление президента, оппозиция решила организовать акции протеста именно 21 апреля.

Получается, в очередной раз ближайшие соратники Алексей Навального, проживая за границей, пытаются решить поставленные им задачи руками граждан России, призывая их нарушать законодательство своей страны. Цена западных траншей и безбедной жизни «оппозиционных лидеров» — сотни сломанных судеб россиян. Представители блогера неоднократно использовали людей, обещая им оказать юридическую и финансовую помощь. Кода же их сторонникам действительно нужна была помощь, организаторы митингов забывали о своих обещаниях. Например, в такой ситуации оказались фигуранты так называемого «московского дела», для которых оппозиционеры якобы собирали пожертвования, а в действительности присваивали их себе.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему митинги сторонников Навального совпали с посланием президента России Владимира Путина. По его словам, все это делается ради пиара.

«Все эти акции в привязке к каким-то знаковым событиям показывают, что это всего лишь пиар. Ребята, если у вас есть какая-то позиция, вы хотите чего-то добиться, есть правовые инструменты. Если вы хотите защищать интересы трудящихся, то для этих целей есть профсоюзы. Если вы хотите отстаивать какие-то политические интересы, то создавайте политическую партию. Впереди парламентские выборы. Вперед, ребята, шуруйте. Но если у вас не хватает сторонников, и вы хотите любой ценой получить пиар, нарушая закон, то это не в интересах граждан. Я считаю, что в таком случае правоохранительные органы должны очень жестко отрабатывать. Есть правовое поле. Давайте в нем жить», — сказал собеседник ФАН.

Также депутат Госдумы рассказал, почему граждан России призывают выходить на улицы люди, которые находятся за границей.

«Такая реальность нашего интернет-сообщества. Для всех цветных мероприятиях, которые прошли в Сирии, Ливии, Египте, на Украине и пытались организовать в Белоруссии, за границей создавались специальные штабы, через которые и шла отработка. Ничего нового в этом нет. Но когда нет реальной поддержки народа, надо найти какое-то яркое мероприятие, в данном случае послание президента Федеральному собранию, которого ждало большинство россиян. Потому что это главный посыл от главы государства на предстоящий год — чего нам ждать и куда идти. Есть такой анекдот: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!». Они хотят получить рекламу благодаря какому-то знаковому событию. Вот они и решили в этот день устроить митинги», — резюмировал Сергей Вострецов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что никто не вышел на незаконный митинг в поддержку блогера Алексея Навального в Благовещенске.