Оставшегося без матери белого медвежонка спасли от голодной смерти в Красноярском крае

Красноярск, 21 апреля. Истощенного белого медвежонка спасли в Красноярском крае от голодной смерти. Сотрудники зоопарка «Роев ручей» искали его почти два месяца.

Впервые беспризорного малыша заметили вахтовики на базе под Красноярском. Оказалось, мать медвежонка погибла, и он жил там один несколько месяцев. Позже зверек бесследно исчез.

Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Горбань на свой странице в Facebook. Позже истощенного и грязного медвежонка заметили в 40 километрах от базы. Это оказалась молодая самочка. Малышку забрали в зоопарк «Роев ручей», после чего перевезли в Москву.

facebook.com / Андрей Горбань

«Парк «Роев ручей» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, Обществом дикой природы и предприятием «Роснефть», работающим на арктическом побережье края, ведут мониторинг выхода белых медвежат к людям», — рассказал специалист зоопарка Олег Чипура в беседе с kp.ru.

Тем временем Центр спасения медведей в Тверской области принял еще трех питомцев. Мать-медведица испугалась звуков лесозаготовки и убежала. В берлоге остались ее детеныши. Косолапых решили забрать и отвезти в новый дом.