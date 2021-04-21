Правительство Белоруссии и Нацбанк смогут вводить валютные ограничения

Минск, 21 апреля. Валютные ограничения в Белоруссии будут вводиться на срок не более одного года при угрозе экономической безопасности. Такой указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с законом «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» от 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы», — отмечается в заявлении.

К этим ограничениям относятся запрет на валютные и валютно-обменные операции, установление предельных объемов, числа и сроков проведения таких операций, требование получения специальных разрешений Нацбанка на их проведение, требование обязательной продажи полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты, ограничения на открытие и ведение резидентами счетов в зарубежных банках.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают диалог о дальнейшей интеграции. Такое объединение может укрепить позиции валют обоих государств, уверен глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.