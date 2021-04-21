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День рождения Елизаветы II создаст печальный прецедент и нарушит 70-летнюю традицию
Global Look Press  /  UPPA
Политика

День рождения Елизаветы II создаст печальный прецедент и нарушит 70-летнюю традицию

Лондон, 21 апреля. День рождения королевы Великобритании — семейный праздник с множеством ритуалов. Но одна из самых трогательных традиций торжества больше никогда не повторится, пишет The Telegraph.

День рождения королевы традиционно был большим днем для всей Британской империи и стран Содружества. В этот день Елизавета II получала тысячи писем со всех концов света, а пресса разрывалась от панегириков монаршей персоне. Накануне торжества королева традиционно открывала бал, на который созывались сотни гостей, но сам день рождения оставался закрытым и крайне семейным днем с огромным количеством ритуалов. На протяжении 55 лет в эту дату Елизавета II оставалась с семьей и не выполняла государственные церемониальные обязанности — исключение составило ее 40-летие, когда королева торжественно открыла заседание парламента.

Одна из главных традиций королевского дня рождения — букет цветов на подносе с монаршим завтраком. Так Елизавету II на протяжении всех 70 лет совместной жизни поздравлял ее супруг, принц Филипп. 95-й день рождения императрица Британии проведет без букета.

Global Look Press  / Andrew Parsons

Место торжества не меняется с самого появления королевы на свет — начиная с 1927 года, все дни рождения Елизаветы II королевская семья празднует в Виндзорском замке. Большинству праздничных традиций столько же лет, сколько самой императрице — подарки завернуты в коричневую бумагу и скреплены восковой печатью. Все вручалось принцессе, а затем и королеве, в Дубовом зале — традиционной монаршей столовой Виндзорского замка. Отправлять подарки можно было только знакомым и членам семьи — все посылки от незнакомцев возвращались отправителям. Празднование завершалось любимым тортом королевы, покрытым белой и розовой глазурью, по авторскому рецепту шеф-повара королевской семьи.

Основная часть традиционных семейных ритуалов осталась прежней — тот же торт, те же подарки, такой же общий семейный сбор. Однако цветы на подносе с завтраком Елизавете II больше никто преподнесет, и британские СМИ уже успели назвать нарушений этой 70-летней традиции печальным прецедентом. 95-й день рождения королевы Великобритании омрачен смертью 99-летнего супруга, герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена.

Ранее Федеральное агентство новостей присоединилось к поздравлениям Елизаветы II.

Елизавета II великобритания принц филипп день рождения королевская семья
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