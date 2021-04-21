Птичий грипп обнаружили на птицефабрике в Самарской области

Самара, 21 апреля. Продолжается борьба с птичьим гриппом на «Тимашевской птицефабрике» в Самаре. На предприятии объявлен карантин, а произведенная продукция уничтожается.

На данный момент не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека, сообщил департамент ветеринарии Самарской области. На предприятии ликвидируют очаг заболевания, чтобы не допустить распространения инфекции. Все силы направлены на соблюдение ветеринарно-санитарного режима.

По данным Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в результате анализов в продукции, изготовленной на «Тимашевской птицефабрике», был обнаружен геном птичьего гриппа типа А подтипа H9. По указу губернатора Дмитрий Азарова, на предприятии 16 апреля был объявлен карантин.

Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сравнил опасность коронавирусной инфекции и птичьего гриппа. Он отметил, что если птичий грипп будет передаваться от человека к человеку с такой же скоростью, как COVID-19, то может возникнуть достаточно серьезная угроза.