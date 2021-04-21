Кейт Миддлтон прошлась с детьми по магазинам после похорон принца Филиппа

Лондон, 21 апреля. Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заметили в одном из магазинов Лондона в компании сына Джорджа и дочери Шарлотты. Маленькие принц и принцесса покупали канцтовары.

Несмотря на траур после смерти герцога Эдинбургского, похороны которого состоялись 17 апреля, Кейт Миддлтон и двое ее детей устроили небольшой шопинг. Посетители одного из лондонских магазинов рассказали журналу Hello!, как принц Джордж и принцесса Шарлотта учились составлять бюджет и тратить собственные накопления, приобретая канцтовары.

«У детей был бюджет, которого они придерживались, оплачивая покупки своими деньгами. Нормальные, хорошо воспитанные дети и нормальный родитель, поступающий правильно», — приводит издание слова очевидца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи. Герцогиня всячески старается беречь наследников от скандалов, которые обрушились на королевскую семью после недавнего интервью Меган Маркл и принца Гарри журналистке Опре Уинфри.