Поклонская назвала послание Путина новым этапом развития страны

Москва, 21 апреля. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала об ожиданиях от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По ее словам, это мероприятие знаменует начало этапа по выходу государства из пандемии коронавируса.

«На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работы Думы седьмого созыва», — сказала она.

Кроме того, Поклонская отметила, что лично для себя хотела бы услышать оценку отношений России и Украины, а также мысли президента о возможности возвращения к добрососедскому диалогу с Киевом. При этом политик отметила, что к посланию Путина будет приковано внимание всех стран.

Ранее стали известны возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию. Эксперты считают, что Путин уделит особое внимание проблемам, связанным с пандемией коронавируса.