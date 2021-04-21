Вильфанд заявил о скором возвращении тепла в центр Европейской России

Москва, 21 апреля. Жителей центра Европейской части России ожидает скорое возвращение тепла. Это случится уже на следующей неделе, в понедельник.

Тепло вернется в центр Европейской части России в понедельник, 26 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в этот период возможно выпадение осадков. Тем не менее россиян будет радовать весеннее солнце.

«Дожди еще вероятны, но и солнышко будет проглядывать», — поделился прогнозом метеоролог.

В целом до конца недели погодные условия будут характеризоваться неустойчивостью. Это связано с переменчивым южным циклоном, объяснил Вильфанд. Температура воздуха в среду не превысит +6 градусов. В четверг прогнозируется снижение уровня облачности, возможно потепление до +14 градусов, а в пятницу столбики термометров покажут температуру в +18 градусов.

Погода в Подмосковье 21 апреля не благоприятствует прогулкам. По данным МЧС, в течение суток будут идти дождь и мокрый снег, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве также начался дождь, который может побить рекорд по количеству осадков. Это приведет к похолоданию до +6 градусов.