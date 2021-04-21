Безусловно, всякая женщина мечтает о безупречно гладкой и красивой коже. Однако декоративная косметика — тональный крем, пудра, консилер и т. д., — которой представительницы прекрасного пола привыкли пользоваться, чтобы замаскировать несовершенства, не только не всегда помогает, но и порой даже вредит. Ведь для того, чтобы усилить и на долгие годы сохранить естественную красоту и молодость лица, нужно не скрывать недостатки кожи, а тщательно ухаживать за ней. Применение лосьона для лица — один из этапов такого комплексного ухода. Но прежде, чем определиться с выбором лосьона, разберемся, какими свойствами обладает этот продукт, зачем он нужен и как его правильно применять, а также, руководствуясь советами экспертов и предпочтениями пользовательниц, составим свой собственный рейтинг лосьонов для лица, наиболее востребованных в 2021 году.

Что следует знать в первую очередь, подбирая лосьон для кожи лица

В первую очередь не следует путать лосьон для лица с другими косметическими продуктами — в частности, с очищающими тониками. Эти продукты действительно имеют схожее действие на кожу лица, так как главным их предназначением является очищение. Чем же все-таки отличается лосьон от тоника? В первую очередь влияние тоников можно оценить как более нежное, в то время как в составе лосьонов находится спирт, воздействующий на кожу более агрессивно. Не случайно эксперты рекомендуют применять лосьон для ухода за кожей лица не более чем 2-3 раза в день, поскольку более частое использование может спровоцировать обезвоживание кожи и возникновение дерматита.

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Нередко лосьоны также путают со средствами, предназначенными для снятия макияжа, — мицеллярной водой, гидрофильным маслом и т. д. Однако этот продукт призван обеспечить конечное очищение: уже после снятия мейкапа лосьон «собирает» загрязнения кожи, остающиеся даже после тщательного умывания, а также тонизирует, освежает и омолаживает лицо. Таким образом, лосьон для умывания в чистом виде не используют.

Выбирая лосьон для кожи лица, также следует понимать, что существуют разные виды этого уходового средства в зависимости от различных типов кожи, для которого оно предназначено. В этом смысле среди наиболее распространенных можно назвать увлажняющий, омолаживающий, тонизирующий и успокаивающий лосьоны, а также лосьон для проблемной кожи.

На что еще следует обращать внимание при выборе лосьона для лица

Состав. Все ингредиенты средства должны быть безопасными. Впрочем, это не означает, что продукт должен быть полностью натуральным: наличие некоторых химических элементов в его составе является неизбежным. И даже определение «лосьон с кислотами» не должно вас смущать, ведь многие кислоты, такие как гиалуроновая, имеют природное происхождение. Проверить безопасность лосьона можно как в интернете, так и обратившись за советом к опытному косметологу.

Количество натуральных ингредиентов. Из предыдущего пункта вытекает утверждение, что чем меньше «химии» в косметическом продукте — тем лучше для кожи. Впрочем, у органики существуют и свои минусы — к примеру, чрезмерно «природный» состав лосьона может привести к возникновению аллергии. Кроме того, свойства практически любого продукта скоротечны, и, как следствие, он имеет малый срок хранения. И конечно же, от чистоты состава лосьона, за редким исключением, зависит его цена: чем больше натуральных экстрактов и масел — тем выше стоимость флакончика.

Консистенция. В стандартном варианте лосьон для лица представляет собой прозрачную либо немного подкрашенную «водичку». Реже производители предлагают пользовательницам продукты в виде сыворотки или молочка, по тем или иным причинам отходя от «классики». Так или иначе, консистенция лосьона — дело исключительно вашего удобства и вкуса.

Объем. Расход у лосьона довольно большой, и это стоит учитывать, выбирая флакон: чем он меньше — тем быстрее вам придется приобретать следующий. Особенно актуальным данный вопрос становится при выборе дорогих, люксовых средств.

Запах. Тенденции на рынке косметических и космецевтических средств таковы, что производители уходят от включения в лосьоны резких и стойких парфюмерных отдушек и предлагают приятные натуральные и ненавязчивые ароматы, получаемые при добавлении в рецептуру растительных и цветочных экстрактов.

Федеральное агентство новостей /

Как выбрать лосьон для лица в зависимости от типа кожи

Главное, от чего следует отталкиваться при покупке лосьона, равно как и любого другого косметического продукта, — это ваш индивидуальный тип кожи. Она и только она, а не модные блогеры, телеведущие или даже косметологи диктует вам условия выбора. К примеру, если кожа жирная или же на ней имеются воспаления, то желательно, чтобы в состав лосьона входили витамины и ионы серебра — для внутреннего питания и восстановления эпидермиса. Также в этом случае немалую пользу принесут ксантановая камедь и кислоты: правда, последние могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Для комбинированной и нормальной кожи требуется лишь поддержание здорового липидного барьера, поэтому поищите в составе средства экстракт алоэ вера, гиалуроновую кислоту и аналогичные компоненты для увлажнения.

Возрастная кожа обычно более сухая и тонкая, с минимальным количеством сальных желез. Цель использования лосьонов в этом случае — глубокое увлажнение и защита от чрезмерного испарения влаги с поверхности. Поэтому среди наиболее встречающихся ингредиентов лосьона для кожи с возрастными изменениями можно назвать натуральные масла, аллантоин, коллаген и ту же «гиалуронку». А вот спирт и другие агрессивные компоненты лучше исключить. Кроме того, состав лосьона обязательно должен быть гипоаллергенным.

Что же касается сухой и чувствительной кожи, то для нее, помимо обычного ухода, требуется лечение, одним из составляющих которого наряду с контролем питания, образа жизни и других важных моментов может стать и использование лосьона. В первую очередь в составе лосьона для сухой/чувствительной кожи должны находиться такие масла, как, например, кокосовое, аргановое, персиковое или оливковое.

Топ-8 лучших лосьонов для лица по версии ФАН

Увлажняющий лосьон для сухой и очень сухой кожи лица и тела CeraVe

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Как следует из названия, основное действие данного продукта направлено на увлажнение и восстановление кожи лица. Лосьон обладает легкой и маложирной текстурой, отлично укрепляет защитный барьер кожи. Благодаря наличию гиалуроновой кислоты в составе средства в результате его применения природный уровень увлажнения поддерживается на коже до 24 часов и более. И конечно же, данный продукт не содержит опасных сульфатов и парабенов, о чем производитель с гордостью сообщает на упаковке.

Существенных недостатков у лосьона CeraVe не выявлено. Правда, пользовательницы изредка отмечают некоторую тяжеловатость в его использовании для жирной кожи, однако данный продукт в большей степени для нее и не предназначен.

Clean & Clear лосьон для глубокого очищения лица, для чувствительной кожи

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Этот лосьон приобрел популярность прежде всего как средство для глубокого очищения чувствительной и жирной кожи. Отлично справляется с удалением остаточных загрязнений и жира, которые достаточно тяжело устранить с помощью воды и средств для умывания. Этот очищающий лосьон также можно применять как освежающий тоник, прекрасно сужающий поры. Подходит для ежедневного использования, при этом обеспечивает «накопительный» эффект. Среди активных ингредиентов средства — глицерин и салициловая кислота.

Можно отметить довольно экономичный расход лосьона: для того, чтобы качественно протереть им не только лицо, но и шею, достаточно нанести на ватный диск лишь небольшое количество средства.

Лосьон для лица Holy Land A-NOX Face Lotion

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Основные «фишки» этого профессионального лосьона в том, что он крайне благоприятно воздействует на кровообращение и процессы регенерации, а также способствует избавлению кожи от воспалительных процессов и таких неэстетичных дефектов, как акне. Также этот уникальный лосьон для прыщей может существенно ускорить заживление «ранок», возникших в результате чистки лица: главное — не переживать, что после использования продукта возможно остаточное покраснение кожи, это совершенно нормально и, как правило, проходит в течение получаса.

Среди компонентов продукта — бензойная кислота, витамин А, камфора и ментол. Единственным, пожалуй, недостатком этого лосьона является его высокая стоимость, однако эту неприятность можно обойти, выждав скидку или получив промокод.

Cetaphil физиологический очищающий лосьон для лица

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Этот лосьон назван «физиологическим» не напрасно, ведь его формула обеспечивает очень мягкое и бережное очищение и предназначена специально для чувствительной и поврежденной кожи. Продукт без труда устраняет остаточные загрязнения, одновременно успокаивая кожу и сохраняя целостность природного кожного барьера.

Лосьон Cetaphil не содержит в своем составе кислот, химических отдушек и мыла, подходит для снятия макияжа, в том числе с глаз. Кроме того, данное средство является чрезвычайно незатратным, даже если умываться им ежедневно по 2-3 раза. Оно отлично наносится и, что немаловажно, так же легко смывается.

ANSALIGY увлажняющий лосьон для лица

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Клинические испытания показали, что уже после одного месяца применения этого продукта кожа становится более подтянутой, упругой и плотной, восстанавливается ее природный рН-баланс. Во многом это происходит благодаря одному из секретных ингредиентов бренда — компоненту NIACINAMIDE PC, оказывающему омолаживающее действие на дерму, а также бетаину и фолиевой кислоте.

Лосьон ANSALIGY отлично подходит для нормальной, а также сухой и чувствительной кожи. Для использования достаточно нанести лишь незначительное количество средства на ватный диск.

ARAVIA лосьон для глубокого очищения пор Pore-Clean Lotion

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Основная «специализация» этого профессионального лосьона — это глубокое очищение, отшелушивание рогового слоя и размягчение комедонов. Кроме того, средство оказывает успокаивающее и бактерицидное воздействие, так как имеет в своем составе экстракт ромашки. В свою очередь, экстракт арники, пантенол и аллантоин способствуют уменьшению отечности, улучшению микроциркуляции, ранозаживлению.

Продукт хорош как для ежедневного использования, так и в качестве подготовительного средства для чистки лица, в особенности если кожа жирная и склонная к возникновению комедонов.

Elizavecca лосьон для лица с цветочным экстрактом Hwa Yu Hong Flower Essence

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Активными ингредиентами данного средства выступают коллаген, витамин В3, глицерин и гиалуроновая кислота. Лосьон обладает приятным цветочным ароматом, уменьшает раздражение на коже, питает и успокаивает ее, оказывает отбеливающее действие и даже способен при длительном применении выравнивать тон лица. Кроме того, этот корейский продукт весьма популярен в качестве вспомогательного средства от морщин и воспалений. Содержит натуральные масла и экстракты лаванды, алоэ вера, дерева ши и другие. Подходит для кожи любого типа.

Чистая Линия освежающий лосьон-тоник Василек

market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Производители данного косметического средства делают главный акцент на избавление кожи лица от токсинов, вот почему его формула содержит в себе множество активных натуральных ингредиентов — к примеру, касторовое масло или экстракты ромашки и алоэ вера. Причем детокс-очищение производится как с поверхности кожи, так и со внутренних слоев эпидермиса.

Лосьон Василек также может использоваться в качестве тоника. Подходит как для нормальной, так и для комбинированной кожи. Результатом регулярного применения продукта становится свежесть, увлажнение и улучшенный цвет лица.