Певица Лариса Долина показала роскошный подарок от Юлии Началовой

Москва, 21 апреля. Известная певица Лариса Долина показала шикарный презент, который получила от ныне покойной артистки Юлии Началовой.

Исполнительница хита «Погода в доме» стала героиней YouTube-шоу Doctor Style. К Долиной пришел дизайнер и стилист Джемал Махмудов, который разобрал ее гардероб. Сама артистка поделилась со зрителями историей некоторых своих нарядов.

Стилист продемонстрировал сверкающее вечернее платье с длинными рукавами и эффектным декольте, прикрытым тканью телесного цвета. Долина сообщила, что этот наряд попал в ее гардероб благодаря Началовой.

«Это платье подарила мне Юля Началова. Я ей очень благодарна за этот роскошный подарок. Я платье это очень люблю», — поделилась певица.

Prt Scr youtube.com / Doctor Style

В шоу включили небольшой отрывок совместного выступления исполнительниц. На концерт Долина как раз и надела полученное в подарок платье. Уже после смерти Началовой артистка выходила в нем в свет, при этом стилисты критиковали наряд из-за странного декольте.

Началова скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, певице было 38 лет. Исполнительница близко дружила с дочерью Долиной Ангелиной Миончинской. Девушка ранее показала архивный снимок Началовой в компании друзей.