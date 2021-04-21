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Певица Лариса Долина показала роскошный подарок от Юлии Началовой
Pr Scr instagram.com  /  @julianachalova / @larisa.dolina.official
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина показала роскошный подарок от Юлии Началовой

Москва, 21 апреля. Известная певица Лариса Долина показала шикарный презент, который получила от ныне покойной артистки Юлии Началовой.

Исполнительница хита «Погода в доме» стала героиней YouTube-шоу Doctor Style. К Долиной пришел дизайнер и стилист Джемал Махмудов, который разобрал ее гардероб. Сама артистка поделилась со зрителями историей некоторых своих нарядов.

Стилист продемонстрировал сверкающее вечернее платье с длинными рукавами и эффектным декольте, прикрытым тканью телесного цвета. Долина сообщила, что этот наряд попал в ее гардероб благодаря Началовой.

«Это платье подарила мне Юля Началова. Я ей очень благодарна за этот роскошный подарок. Я платье это очень люблю», — поделилась певица.

Prt Scr youtube.com  /  Doctor Style

В шоу включили небольшой отрывок совместного выступления исполнительниц. На концерт Долина как раз и надела полученное в подарок платье. Уже после смерти Началовой артистка выходила в нем в свет, при этом стилисты критиковали наряд из-за странного декольте.

Началова скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, певице было 38 лет. Исполнительница близко дружила с дочерью Долиной Ангелиной Миончинской. Девушка ранее показала архивный снимок Началовой в компании друзей.

долина платье началова
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