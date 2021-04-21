Американские ученые выявили устойчивый к антителам новый вид COVID-19

Остин, 21 апреля. Новый штамп коронавируса был обнаружен у одного из студентов в Техасе. Об этом сообщили ученые американского университета A&M.

Впервые COVID-19 у пациента был обнаружен 5 марта. Болезнь протекала в легкой форме. Проведенный 25 марта повторный тест подтвердил диагноз. Анализ, сделанный уже 9 апреля, показал отрицательный результат. Вирус получил название BV-1, пишет MedicalXpress.

«Этот вариант сочетает генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, тяжелым протеканием болезни», — пояснили в университете.

Ученые отмечают, что новый вид инфекции протекает дольше обычного. Также они уверены, что BV-1 является разновидностью британского штамма коронавируса. Он может быть устойчив к антителам, предполагают специалисты.

Всемирная организация здравоохранения накануне официально подтвердила информацию, что некоторые мутации коронавируса невосприимчивы к вакцинам.