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Ковитиди рассказала о темах круглого стола в Совфеде накануне послания президента
ПолитЭксперт  / 
Общество

Ковитиди рассказала о темах круглого стола в Совфеде накануне послания президента

Усиление правовой защищенности граждан от необоснованного уголовного преследования должно стать основной целью всех ветвей государственной власти, считает известный российский политик, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По мнению Ковитиди, вопросы права обязательно будут подняты в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Накануне судьбоносного события вопросы защиты прав граждан от незаконного уголовного преследования стали предметом обсуждения на круглом столе, состоявшемся в Совете Федерации под руководством председателя подкомитета по вопросам судебной системы, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди.

В ходе обсуждения Ковитиди подчеркнула необходимость особого внимания со стороны подкомитета к мониторингу правоприменительной практики исполнения посланий президента России.

«Послание президента России Федеральному собранию — это фундаментальный политико-правовой документ, в котором содержится социально-общественный посыл всей системе государственного устройства России, — рассказала Ольга Ковитиди в комментарии ФАН. — Послание — это документ, требующий осмысления и, естественно, исполнения».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Фото из личного архива Ольги Ковитиди  / 

Она отметила, что органы судебной власти, прокуратура, адвокатура, а также правоохранительные органы проводят огромную работу, направленную на реализацию законных прав и интересов граждан. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно отмечала, что защита социальных прав, совершенствование судебной системы и процессуального законодательства — в числе приоритетов работы верхней палаты российского парламента, напомнила сенатор Ковитиди.

«Мы знаем, что есть острый общественный запрос на справедливость, в связи с этим существует ряд актуальных вопросов, требующих открытого обсуждения профессионального сообщества и гражданского общества, — отметила Ковитиди. — Один из таких вопросов — обеспечение защиты прав граждан от необоснованного расследования уголовных дел по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений об обстоятельствах их совершения».

В обсуждении приняли участие председатель подкомитета по административному праву комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, представители Генеральной прокуратуры РФ, члены экспертно-консультативного совета комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, члены экспертной группы при подкомитете, а также приглашенные эксперты.

Ковитиди рассказала о темах круглого стола в Совфеде накануне послания президента
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе работы участники дискуссии отметили важность гарантирования конституционных прав граждан, являющихся участниками уголовных правоотношений с различным процессуальным статусом. Это необходимое условие достижения целей уголовного судопроизводства и решения основных задач современной уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики государства, отметили участники круглого стола. Вместе с тем, признали парламентарии и эксперты, существующая система гарантий прав и свобод участников уголовного судопроизводства требует развития и укрепления. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что реализация прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного уголовного преследования должна стать основной целью всех ветвей государственной власти.

По итогам круглого стола участники совещания приняли ряд рекомендаций. Согласованный итоговый документ будет направлен в комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, в последующем — всем заинтересованным министерствам и ведомствам.

Напомним, оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в среду, 21 апреля. Начало мероприятия в 12:00.

путин ковитиди совет федерации послание федеральному собранию право
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