Молодой мужчина изнасиловал девочку на улице в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 21 апреля. Сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы на улице Сердобольская.

С заявлением обратился отец пострадавшей, директор одной из компаний в Сестрорецке, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Он рассказал, что молодой парень надругался над его ребенком.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящий момент предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В ХМАО 15-летний подросток-инвалид пытался изнасиловать собственную трехлетнюю сестру, сообщало агентство URA.RU. Региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.