«Газпром» готов удовлетворить спрос КНР на российский газ

Москва, 21 апреля. Энергетический холдинг «Газпром» готов удовлетворить постоянно растущий спрос экономики Китая на природный газ, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Он отметил, что газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление голубого топлива. Страна испытывает потребность в дополнительных поставках российского газа, и «Газпром» готов их обеспечить, добавил Зубков в интервью ТАСС.

По словам представителя компании, Китай уже стал крупнейшим импортером природного газа и третьим потребителем топлива в мире после РФ и США. Поэтому китайский рынок топлива остается самым перспективным в обозримом будущем, считает Зубков.

Он напомнил, что в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично присутствовали на открытии газопровода «Сила Сибири». Реализация этого проекта сейчас идет полным ходом, и поставки газа увеличиваются каждый год, подчеркнул менеджер. Однако, по его словам, сотрудничество «Газпрома» и Китая не ограничивается «Силой Сибири», в настоящее время рассматриваются и другие проекты.

«Газпром» ранее забронировал дополнительные мощности для прокачки газа в Европу через Украину. Увеличение поставок российского газа вызвано низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодов.