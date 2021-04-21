Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки провести мобилизацию при эскалации в ЛДНР

Киев, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который позволит провести ряд реформ в военных комиссариатах.

Согласно новому закону, в случае эскалации ситуации в Донбассе украинское командование сможет мобилизовать резервистов за сутки. Решение Зеленского поддержали 256 членов парламента.

«Президент подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период… Этот документ совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других военных формирований резервистами в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Закон вступит в силу спустя сутки после того, как он появится в СМИ. Пресс-служба Зеленского информирует также о введении нового вида военной службы — служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Соответствующее решение будет уполномочен выносить верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

До принятия соответствующего закона на Украине провели еще несколько реформ, касающихся призыва в армию — так, например, в стране ужесточили ответственность для уклонистов.