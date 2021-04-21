Российские ученые создали уникальный материал со световыми «антеннами»

Владивосток, 21 апреля. Материал со световыми «антеннами» на основе ионов европия создали российские ученые. Разработка обладает молекулами, которые способны поглощать и испускать свет.

Материал можно применять для повышения производительности солнечных панелей. Разработка принадлежит специалистам из Дальневосточного федерального университета и Института химии ДВО РАН.

Ученые использовали метод молекулярного дизайна, который позволил внести изменения в структуру молекулы и улучшить ее свойства. Ионы широко применяются в покрытиях для светотрансформации. Такие поверхности, как «антенны», могут улавливать и поглощать широкий спектр солнечного излучения. На следующей стадии исследования ученые планируют дополнить разработку элементами, чтобы получить гетерометаллический комплекс.

Ранее российские ученые нашли альтернативный источник производства бензина. Новая технология позволит предприятиям перейти на самообеспечение топливом.