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Отопительный сезон в Саранске продлили из-за похолодания
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева
Общество

Отопительный сезон в Саранске продлили из-за похолодания

Саранск, 21 апреля. Власти столицы Мордовии решили пока не завершать отопительный сезон. Причина в похолодании.

Ранее мэрия анонсировала отключение центрального отопления на 21 апреля. Без тепла должны были остаться как многоквартирные дома, так и социальные учреждения. Однако чиновники решили пока оставить комфортную температуру в помещениях.

«В понедельник прогноз погоды на среду и четверг был 16 градусов. А фактически погодные условия изменились в худшую сторону. Поэтому вчера было принято решение продлить отопительный сезон», — рассказали ФАН в администрации Саранска.

Прежде чем объявить об изменениях, власти советовались с руководителями школ, детских садов и больниц. Принималась во внимание и эпидобстановка в городе. Решение о том, когда именно тепло перестанет поступать в квартиры горожан, школы и больницы, власти примут в конце этой недели.

«Рекомендуемые условия для отключения тепла — это среднесуточная температура окружающей среды не ниже восьми градусов в течение пяти дней. Именно среднесуточная учитывается. Это стандартные условия. Но в данном случае начало и завершение отопительного сезона — по распоряжению городской администрации», — сообщили корреспонденту в теплоснабжающей организации.

Ранее ФАН писал, что в Саранске начнут по-новому считать плату за отопление. Это связано с переходом города на такой новый метод ценообразования за тепло, как «альтернативная котельная».

россия отопление мордовия саранск
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