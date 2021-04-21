Анонимы «заминировали» несколько школ и лицей в Новосибирске

Новосибирск, 21 апреля. Злоумышленники объявили о «минировании» пяти городских школ и одного лицея. Письма с угрозами о «бомбе» приходили на электронную почту учреждений.

Сотрудники полиции прибыли по указанным адресам, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка, личности «террористов» в настоящий момент устанавливаются.

Екатеринбургский районный суд вынес приговор 23-летнему мужчине, обвиняемому в лжеминировании, сообщал ФАН. В отношении подсудимого было возбуждено восемь уголовных дел, семь из которых по статье о лжеминировании и одно о краже. Теперь ему предстоит провести в тюрьме 3,5 года.