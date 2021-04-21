Рогозин рассказал, на каком этапе находится проект по созданию новой орбитальной станции

Москва, 21 апреля. Проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации добавил, что космонавты будут летать на новую российскую орбитальную станцию чаще, чем на Международную космическую станцию (МКС), однако на более короткие сроки.

«Мы находимся в высокой степени проработки проекта», — отметил Рогозин.

По его словам, в настоящее время Роскосмос ожидает поручения президента РФ Владимира Путина, однако готов приступить к работам уже сейчас. Рогозин напомнил, что разработкой проекта занимаются специалисты госкорпорации и Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Ранее Дмитрий Рогозин сообщал, что основа для российской орбитальной станции будет готова к запуску в 2025 году.