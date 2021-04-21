Политолог Рудяков объяснил незаинтересованность Киева и Москвы в разрыве дипотношений

Киев, 21 апреля. Украина и Россия не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений, так как этот шаг приведет к негативным последствиям для двух стран.

Об этом рассказал украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков изданию «Главред». По его словам, стремление украинской стороны разорвать отношения приведет к резкому ухудшению диалога с группой государств, которые поддерживают доброжелательные связи с РФ.

«Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», — подчеркнул политолог.

Ранее украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что страну ждет «бессмысленный и беспощадный бунт» в связи с невыполненными обещаниями действующего Правительства Украины.