Королева Елизавета II оплакивает еще одну утрату

Лондон, 21 апреля. Сэр Майкл Освальд, советчик по лошадиным гонкам королевы-матери и сотрудник Елизаветы II, скончался в день похорон мужа британского монарха.

Умер сэр Майкл Освальд 17 апреля. В этот день прошла траурная церемония: Букингемский дворец прощался с герцогом Эдинбургским Филиппом, мужем Елизаветы II. О кончине близкого друга правительница узнала за несколько часов до начала похорон мужа.

Освальд работал на членов королевской семьи с 1970 года. Последние годы жизни он боролся с серьезным заболеванием. Однако, несмотря на усердия лучших специалистов, сэр Майкл Освальд ушел из жизни. Эта новость сильно опечалила Елизавету II, пишет Daily Mail.

Монарх отмечает 95-летие 21 апреля. Ни для кого не секрет, что сценарий похорон королевы, которая правит Великобританией дольше всех в истории королевства, уже давно расписан. Журналисты The Guardian раскрыли подробности траурной церемонии Елизаветы II.