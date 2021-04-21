Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:19
Происшествия
Педофил на протяжении года насиловал сына своей подруги в Петербурге
10:17
Общество
Опрос SuperJob показал, как россияне относятся к введению COVID-паспортов
10:16
Происшествия
Главу «Альянса учителей» Даниила Кена задержали в Петербурге
10:13
Общество
Ковитиди рассказала о темах круглого стола в Совфеде накануне послания президента
10:13
Общество
Оставшегося без матери белого медвежонка спасли от голодной смерти в Красноярском крае
10:13
Экономика
Правительство Белоруссии и Нацбанк смогут вводить валютные ограничения
10:12
Политика
День рождения Елизаветы II создаст печальный прецедент и нарушит 70-летнюю традицию
10:09
Общество
Отопительный сезон в Саранске продлили из-за похолодания
10:08
Общество
Птичий грипп обнаружили на птицефабрике в Самарской области
10:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон прошлась с детьми по магазинам после похорон принца Филиппа
10:04
Политика
Послание Путина будут транслировать на уличных экранах по всей стране
10:04
Общество
Астролог назвала, когда в 2021 году будет самое лучшее время для роста и прорыва
10:04
Происшествия
Безработного педофила задержали в Петербурге
10:00
Политика
Поклонская назвала послание Путина новым этапом развития страны
10:00
Общество
Вильфанд заявил о скором возвращении тепла в центр Европейской России
10:00
Происшествия
Двоих мужчин задержали по делу о дерзком убийстве бизнесмена в Петербурге
10:00
Общество
Тирания по Гёделю. Жизнь не втиснуть в законы. Колонка Анатолия Вассермана
09:59
Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина показала роскошный подарок от Юлии Началовой
09:58
Политика
В МИД России оценили вероятность ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса
09:58
Общество
Американские ученые выявили устойчивый к антителам новый вид COVID-19
Все новости
Дизайнер назвал сумму, которую Лариса Долина потратила на преображение
instagram.com  /  @larisa.dolina.official
Шоу-бизнес

Дизайнер назвал сумму, которую Лариса Долина потратила на преображение

Москва, 21 апреля. Дизайнер и стилист Джемал Махмудов раскрыл, сколько популярная певица Лариса Долина могла потратить на внешность. Исполнительница сильно изменилась и похудела до 44-го размера.

Долина стала героиней YouTube-шоу Doctor Style, которое ведет Махмудов. Дизайнер оценил наряды из гардероба певицы и обсудил с ней ее предстоящий концерт. Незадолго до шоу исполнительница хита «Погода в доме» по-настоящему преобразилась, при этом, как отметил стилист, Долина не признает пластические операции и не любит спорт. Вероятно, за внешние изменения артистке пришлось выложить круглую сумму.

«По слухам, она потратила 1 миллион долларов на свою внешность ради концерта», — сказал Махмудов.

Prt Scr youtube.com  /  Doctor Style

Дизайнер предположил, что преображение исполнительницы на самом деле связано с изменениями в личной жизни. Сама Долина отказывается обсуждать эту тему и просит не заострять на ней внимание.

«Я про свою личную жизнь не очень люблю рассказывать. Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов», — отметила певица.

Чтобы прийти в форму, исполнительница прибегла к промежуточному голоданию. Что касается одежды, то образы ей иногда помогает подбирать дочь Ангелина Миончинская. Девушка, видимо, последовала примеру матери и недавно приняла решение начать худеть и отказаться от хлеба.

шоу-бизнес долина певица
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 180547 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 91594 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 79573 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 56857 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 52125 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Дизайнер назвал сумму, которую Лариса Долина потратила на преображение
Рейтинг@Mail.ru