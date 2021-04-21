Дизайнер назвал сумму, которую Лариса Долина потратила на преображение

Москва, 21 апреля. Дизайнер и стилист Джемал Махмудов раскрыл, сколько популярная певица Лариса Долина могла потратить на внешность. Исполнительница сильно изменилась и похудела до 44-го размера.

Долина стала героиней YouTube-шоу Doctor Style, которое ведет Махмудов. Дизайнер оценил наряды из гардероба певицы и обсудил с ней ее предстоящий концерт. Незадолго до шоу исполнительница хита «Погода в доме» по-настоящему преобразилась, при этом, как отметил стилист, Долина не признает пластические операции и не любит спорт. Вероятно, за внешние изменения артистке пришлось выложить круглую сумму.

«По слухам, она потратила 1 миллион долларов на свою внешность ради концерта», — сказал Махмудов.

Prt Scr youtube.com / Doctor Style

Дизайнер предположил, что преображение исполнительницы на самом деле связано с изменениями в личной жизни. Сама Долина отказывается обсуждать эту тему и просит не заострять на ней внимание.

«Я про свою личную жизнь не очень люблю рассказывать. Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов», — отметила певица.

Чтобы прийти в форму, исполнительница прибегла к промежуточному голоданию. Что касается одежды, то образы ей иногда помогает подбирать дочь Ангелина Миончинская. Девушка, видимо, последовала примеру матери и недавно приняла решение начать худеть и отказаться от хлеба.