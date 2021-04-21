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Иммунолог Жемчугов допустил возможность повторного заражения при третьей волне COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская
Общество

Иммунолог Жемчугов допустил возможность повторного заражения при третьей волне COVID-19

Москва, 21 апреля. Повторное заражение коронавирусной инфекцией при новой волне пандемии возможно. При этом COVID-19 можно спутать с обычной простудой.

Российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией с наступлением новой волны пандемии. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

По словам медицинского специалиста, в большинстве случаев речь идет о других болезнях. Так, пациенты могут страдать от симптомов простуды и испытывать страх, связанный с возможностью повторного заражения. Жемчугов подчеркивает, что подобные опасения обосновываются ростом количества сообщений о реинфицировании COVID-19. Однако самодиагностированием заниматься не следует.

«Это может быть не только коронавирус, но и грипп или обычная простуда, ведь их никто не отменял. Для этого есть тест-система на грипп и есть ПЦР-тест на коронавирус», — объяснил иммунолог.

При этом тест может показать неточный результат. Жемчугов объясняет, что существует вероятность персистирования — длительного существования первого вируса в организме человека. Для уточнения результатов необходимо сравнить полученные образцы.

Вероятность повторного заражения может зависеть от принадлежности человека к определенной социальной группе, сообщает издание «Ридус». Так, лица старше 65 лет подвержены более высокому риску.

Ранее сообщалось, что появились новые мутации коронавирусной инфекции: сибирский и северо-западный штаммы. По словам профессора Анатолия Альтштейна, российские вакцины от COVID-19 могут быть эффективны против них.

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