Мужчину намотало на щетку трактора в Перми

Пермь, 21 апреля. Человек попал под щетку трактора на шоссе Космонавтов, рассказали очевидцы в социальных сетях. Мертв ли мужчина, пока неизвестно.

Информация о происшествии поступила в полицию рано утром, передает пресс-служба МВД по Пермскому краю. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Под щетку мог попасть водитель трактора.

Пользователи Сети поделились шокирующими подробностями ЧП в Перми. По их мнению, человек, вероятнее всего, уже мертв.

«Мы проезжали на автомобиле мимо, когда увидели стоящий трактор, а затем — щетку. Там мясо и тряпки. Вокруг были сотрудники полиции», — заявила пермячка.

Трактор в Карелии дважды переехал девочку, попавшую под колеса техники во время уборки снега, сообщало Федеральное агентство новостей. Восьмилетняя школьница скончалась на месте, по факту случившегося инициирована проверка.