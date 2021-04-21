Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Опрос SuperJob показал, как россияне относятся к введению COVID-паспортов
10:16
Происшествия
Главу «Альянса учителей» Даниила Кена задержали в Петербурге
10:13
Общество
Ковитиди рассказала о темах круглого стола в Совфеде накануне послания президента
10:13
Общество
Оставшегося без матери белого медвежонка спасли от голодной смерти в Красноярском крае
10:13
Экономика
Правительство Белоруссии и Нацбанк смогут вводить валютные ограничения
10:12
Политика
День рождения Елизаветы II создаст печальный прецедент и нарушит 70-летнюю традицию
10:09
Общество
Отопительный сезон в Саранске продлили из-за похолодания
10:08
Общество
Птичий грипп обнаружили на птицефабрике в Самарской области
10:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон прошлась с детьми по магазинам после похорон принца Филиппа
10:04
Политика
Послание Путина будут транслировать на уличных экранах по всей стране
10:04
Общество
Астролог назвала, когда в 2021 году будет самое лучшее время для роста и прорыва
10:04
Происшествия
Безработного педофила задержали в Петербурге
10:00
Политика
Поклонская назвала послание Путина новым этапом развития страны
10:00
Общество
Вильфанд заявил о скором возвращении тепла в центр Европейской России
10:00
Происшествия
Двоих мужчин задержали по делу о дерзком убийстве бизнесмена в Петербурге
10:00
Общество
Тирания по Гёделю. Жизнь не втиснуть в законы. Колонка Анатолия Вассермана
09:59
Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина показала роскошный подарок от Юлии Началовой
09:58
Политика
В МИД России оценили вероятность ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса
09:58
Общество
Американские ученые выявили устойчивый к антителам новый вид COVID-19
09:57
Происшествия
Молодой мужчина изнасиловал девочку на улице в Сестрорецке
Все новости
Мужчину намотало на щетку трактора в Перми
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Происшествия

Мужчину намотало на щетку трактора в Перми

Пермь, 21 апреля. Человек попал под щетку трактора на шоссе Космонавтов, рассказали очевидцы в социальных сетях. Мертв ли мужчина, пока неизвестно.

Информация о происшествии поступила в полицию рано утром, передает пресс-служба МВД по Пермскому краю. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Под щетку мог попасть водитель трактора.

Пользователи Сети поделились шокирующими подробностями ЧП в Перми. По их мнению, человек, вероятнее всего, уже мертв.

«Мы проезжали на автомобиле мимо, когда увидели стоящий трактор, а затем — щетку. Там мясо и тряпки. Вокруг были сотрудники полиции», — заявила пермячка.

Трактор в Карелии дважды переехал девочку, попавшую под колеса техники во время уборки снега, сообщало Федеральное агентство новостей. Восьмилетняя школьница скончалась на месте, по факту случившегося инициирована проверка.

пермь полиция трактор
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 180547 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 91594 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 79573 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 56857 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 52125 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Мужчину намотало на щетку трактора в Перми
Рейтинг@Mail.ru