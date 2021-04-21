Доллар подорожал на открытии торгов Московской биржи

Москва, 21 апреля. Стоимость американской валюты растет к рублю на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс доллара на старте сессии поднялся на 3,75 копейки. Так, национальная валюта США в настоящий момент торгуется по 76,87 рубля.

Значение европейской валюты остается без изменений. Согласно данным Мосбиржи, евро сейчас составляет 92,42 рубля.

Российский рубль способен укрепить свои позиции в ближайшее время. Одним из факторов усиления нацвалюты России может стать послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, уверены финансовые аналитики. Другим фактором, воздействующим на позиции рубля, станет решение Центрального банка РФ, определяющее уровень ключевой ставки.